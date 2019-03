© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Livorno Robeto Breda ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Perugia di domani: “Dovremo fare una grande partita, con grande grinta e la giusta attenzione in ogni episodio che accadrà, in settimana abbiamo lavorato molto bene e i ragazzi sono in forma. La pausa è venuta nel momento giusto perché avevamo speso molto sia fisicamente sia mentalmente. - continua Breda come riporta il sito dei labronici - Non abbiamo ancora fatto niente, il campionato entra nel vivo adesso. Il torneo è diviso in due, un gruppo lotta per i play off e la promozione, l’altro per raggiungere la salvezza. Nessuno regala niente, noi dobbiamo pensare di partita in partita, cercando sempre di dare il meglio”.