Livorno, Breda: "Ce la siamo giocata, ma siamo stati troppo timorosi"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha commentato così la sconfitta patita per mano della Cremonese: “Ce la siamo giocata, ma siamo stati troppo timorosi, tanto che sui primi cross siamo andati in difficoltà – così il mister ex Salernitana in sala stampa – Ho visto cose buone però non basta, in tre giorni non è stato possibile stravolgere la squadra. L’obiettivo era sfruttare la velocità di Murilo, infatti la prima occasione è stata sua. In settimana abbiamo provato alcune cose che ci sono riuscite, però serve essere più precisi e veloci, avere coraggio di tentare le giocate, non stare col freno a mano tirato”.

Per il Livorno altro gol sugli sviluppi di una palla inattiva: “L’episodio ci ha condizionato psicologicamente. Mi è piaciuto l’atteggiamento di chi è subentrato, ma ancora devo fare mia la squadra, è trascorso troppo poco tempo dal mio arrivo”, riporta Cuoregrigiorosso.com.