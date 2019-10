Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il ChievoVerona: “Sono una squadra forte e collaudata, come rosa ha le potenzialità per fare una grande annata. Nonostante questo noi contro le squadre che ci precedono in classifica abbiamo sempre fatto buone prestazioni e domani cercheremo di ripeterci e portare a casa dei punti. La squadra sta bene e i gol subiti nei minuti finali non sono dovuti a cali fisici. Dobbiamo solo migliorare alcune letture di gioco e magari avere un pizzico di fortuna in più. - continua Breda come riporta Amaranta - Per domani ho ancora un po' di tempo per sciogliere i dubbi. Zima deve stare tranquillo perché gli errori fanno parte del gioco, nel calcio non esistono bocciature ma non nascondo però che per domani ho più di un dubbio, Plizzari è un giovane che sta lavorando molto bene.”