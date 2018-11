Vigilia della gara interna con il Cittadella e la parola passa a mister Roberto Breda, tecnico del Livorno che in conferenza ha detto: “Il lavoro fatto in questi giorni non è tanto, ma abbiamo comunque lavorato molto bene. Ho visto un’ottima applicazione di tutto il mio gruppo“. Sulla partita: “Col Cittadella non sarà una gara facile, loro sono una bella squadra ma non sono imbattibili. Hanno dei punti deboli e noi dovremo essere bravi a sfruttarli. Già da domani mi aspetto dei miglioramenti rispetto alla gara di Cremona, sapendo leggere la gara nel modo giusto ed eliminando ansie e paure. Dovremo mettere in campo una grande intensità mentale e fisica. Dobbiamo fare punti subito, muovere la classifica con una vittoria“.