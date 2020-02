vedi letture

Livorno, Breda: "Col Cosenza banco di prova: facciamo tante considerazioni, ma servono punti"

Conferenza stampa pre gara in casa Livorno, con mister Roberto Breda che alla stampa parla del delicato confronto casalingo contro il Cosenza: "Dobbiamo essere bravi ad aumentare anche la concentrazione fino alla fine, perché tante volte, proprio alla fine, le partite cambiano e gli equilibri saltano: fino ad adesso non siamo stati bravi a capire e leggere questi momenti. Già domani sarà un banco di prova importante, perché noi facciamo tante considerazioni, ma dobbiamo fare punti, che significherebbero entusiasmo e forza, cose di cui il gruppo, in un momento in cui l'aria è pesante, ne ha bisogno. Vincere significa dar continuità ai risultati e avvicinarsi al Cosenza, oltre ad avere poi un'aria diversa. Cosa servirà? Tenere sempre l'avversario lontano dall'area, rallentando il gioco e alleggerendo la pressione avversaria, e mantenere sempre un certa pericolosità".