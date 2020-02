Livorno, Breda: "Concentrazione massima, la squadra non è già in vacanza"

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il ChievoVerona di domani: “Durante la settimana ci sono allenati bene, la squadra non è già in vacanza e la concentrazione sulla gara di domani è massima. Negli ultimi tre turni siamo sempre rimasti in gara, esclusa la sfida contro il Cosenza, e potevamo avere qualche punti in più. Facciamo delle buone cose, ma non concretizziamo abbastanza e al primo errore subiamo. - continua Breda come si legge sul sito - Il Chievo è una squadra forte e in salute, ma all’andata gli abbiamo tenuto testa, siamo pronti a giocarcela e non partiamo già battuti. Porte chiuse? Sarà una partita particolare, in un’atmosfera surreale”.