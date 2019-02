© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Roberto Breda, tecnico del Livorno, ha parlato così del mercato fatto dal suo club in conferenza stampa: "Sono molto contento dei nostri acquisti, perché i calciatori appena arrivati hanno portato nuove caratteristiche in tutti i reparti del campo e perché hanno accettato subito di venire in amaranto. Dobbiamo essere più bravi in fase di realizzazione, ma creiamo comunque tante occasioni. Dobbiamo anche migliorare sfruttando maggiormente le palle inattive in nostro favore".