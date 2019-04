Livorno, Breda: "Contro il Palermo serviranno più alternative di gioco"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Vigilia di campionato in casa Livorno con Roberto Breda, tecnico dei labronici, che ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il nuovo Palermo targato Delio Rossi: "Noi abbiamo una grande voglia di fare punti e per prima cosa dovremo pensare a questo. Con il Foggia non è stata una partita facile per il valore degli avversarie per l’ambiente che abbiamo trovato, ora, però, dobbiamo concentrarci solo sulla gara con il Palermo. Dovremo avere più alternative di gioco, sapendo cosa fare in ogni momento della partita, tenendo equilibrio e facendo una bella prestazione”.