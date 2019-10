© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta in casa del Cittadella per il Livorno di Roberto Breda. Il tecnico dei labronici ha parlato in conferenza stampa: “Dovremo fare in modo che l’entusiasmo e la forza che ci sono venute dal derby vinto, ci diano la carica giusta per salire in classifica facendo sempre più punti. Sabato scorso è stato importante non aver subito reti. Dobbiamo lavorare ancora tanto e meglio, ma in questi giorni di allenamento sto ricevendo buone risposte da tutto il gruppo. Prima di sentirci soddisfatti dobbiamo fare ancora tanti passi avanti in classifica. Siamo una squadra che non molla mai e questa deve rimanere una caratteristica costante del nostro gioco “. Sugli avversari: “Il Cittadella è una squadra forte, lo scorso anno è arrivato a giocare la finale playoff per la A. In casa sono sempre pericolosi”.