vedi letture

Livorno, Breda di nuovo in bilico: Filippini o Cannarsa le ipotesi in caso d’esonero

Roberto Breda è stato chiaro dopo la sconfitta interna contro il Cosenza (“Dimissioni? Io non scappo”), ma resta comunque in bilico nonostante sia stato richiamato a inizio febbraio dopo la breve parentesi firmata Paolo Tramezzani. Secondo quanto riferito da Il Tirreno non è da escludere un nuovo esonero per il tecnico con due ipotesi interne per la sostituzione: l’ex bandiera Juriy Cannarsa, attuale tecnico della Primavera amaranto, o Antonio Filippini, che da fine novembre è stato nominato vice di Breda restando in sella anche dopo l’arrivo di Tramezzani.