Roberto Breda, tecnico del Livorno, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Ascoli: "Sono molto soddisfatto degli acquisti fatti e del gruppo che ho a disposizione. Gli innesti sono stati mirati e specialmente nel reparto offensivo abbiamo una maggiore scelta. Ho parlato con tutti i ragazzi appena arrivati, facendogli capire che per loro e per tutta la squadra dovrà essere una stagione importante".

La gara di domani al Del Duca? “Dobbiamo iniziare a fare punti. Purtroppo con il Perugia, nell’ultima giocata, abbiamo fatto noi la partita ma senza ottenere nemmeno un pareggio. Nel calcio la regola è che contano i risultati. Sono sicuro che il gruppo potrà fare un bel campionato. I ragazzi si sono allenati bene e sono pronti".