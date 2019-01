© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara di domani: “In questi giorni di sosta abbiamo lavorato tanto sul piano fisico e tattico, ho visto i giocatori reagire bene agli stimoli e ora dobbiamo verificare le nostre forze in una gara ufficiale. Domani affrontiamo un avversario forte e ci vuole una grande partita. - continua Breda parlando della classifica – Siamo di nuovo ultimi anche se con una gara in meno ed è assolutamente necessario fare punti per cercare di dare un segnale di continuità positiva a quanto fatto fino a fine anno. Ma nessuna tabella, dobbiamo solo pensare a vincere”.