© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia: “Non ho ancora deciso la formazione, ma il fatto che il Brescia giochi in maniera simile al Cittadella potrebbe farmi propendere per certi ragionamenti. La valutazioni però le farò nelle prossime ore. Di certo incontreremo un’ottima squadra e da quando è arrivato Corini ha perso solo l’ultima a Venezia. - continua Breda come riporta il sito del club - Noi però dobbiamo guardare solo alla nostra prestazione e domani è fondamentale fare punti. Siamo un bel gruppo anche se in classifica stiamo faticando, ma sono certo che faremo bene. Dobbiamo migliorare nella lettura delle situazioni sia in fase difensiva che offensiva. Sette giorni fa abbiamo fatto bene, ma possiamo e dobbiamo fare di più sopratutto in avanti”.