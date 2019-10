Il Livorno viene beffato all'89' da Camillo Ciano che dal dischetto regali i tre punti al Frosinone. Mastica amaro, in conferenza stampa, l'allenatore dei toscani, Roberto Breda. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone.com: "Abbiamo creato situazioni interessanti. Non ho ancora rivisto gli episodi. Rimane la prestazione di una squadra viva, che prova a giocare. Sabato per noi c'è la partita più importante della stagione. Se mi aspetto di essere in panchina per il derby col Pisa? Devo solo pensare a trovare le soluzioni, queste scelte le fa le società. Continuo solo a penare a lavorare. Nel secondo tempo la linea della partita era quella di mantenere equilibrio e di non subire gol. C'è stata una prestazione matura, ma gli episodi non sono andati come volevamo. Abbiamo sprecato energie anche a difendere, facendo la partita che dovevamo fare".