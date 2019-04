© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Roberto Breda, allenatore del Livorno, oggi è intervenuto in conferenza stampa per affrontare tutti i possibili tempi del match contro il Foggia previsto per lunedì: “Lunedì giocheremo una gara che sarà fondamentale e che varrà tantissimo per la nostra classifica. Anche se restano altre partite da giocare, fare punti a Foggia, per noi, vorrebbe dire mantenere anche il vantaggio nello scontro diretto. In questi giorni ci siamo allenati con la giusta determinazione, ce la metteremo tutta. Il Foggia è una buona squadra, che cerca sempre di impostare l’azione. Noi dovremo essere bravi a capire le loro linee di gioco“.