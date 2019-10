Livorno, Breda: "Guardare meno all'estetica e più a efficacia e risultati"

"La doppia sconfitta interna, così come il pareggio subito a Cosenza, ha lasciato più incazzatura che scoraggiamento. Tra i ragazzi non ho percepito demotivazione o sfilacciamento ma la voglia di far vedere che sconfitte subite in modo incredibile da Salernitana e Chievo Verona nelle ultime due gare hanno lasciato la voglia di dimostrare che questa squadra vale di più": parola di mister Roberto Breda, che ha parlato alla stampa, come riferisce amaranta.it, in vista del confronto odierno contro il Frosinone.

Proprio sul match: "Domani dovremo mettere in campo la rabbia che ci hanno lasciato queste ultime partite. Ci sarà da stare più attenti e capire quando, durante la partita, arrivano i momenti di difficoltà e di pericolo. Nell’interpretare la gara dobbiamo guardare meno all’estetica e più all’efficacia e al risultato. E non dobbiamo pensare a piangerci addosso guardando a chi è assente, ma chi scenderà in campo dovrà dare il massimo e rimanere attento e concentrato per tutta la partita".

La nota finale è relativa ai ciociari: "E' una squadra con un organico di primo livello. Loro giocano con temperamento e hanno un buon palleggio. In classifica non hanno molti punti più di noi, ma sono una squadra importante. Dovremo cercare di sfruttare i loro punti deboli".