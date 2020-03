Livorno, Breda: "Il derby è 'la partita' ma non possiamo regalare il match al Frosinone"

Grande entusiasmo in casa Livorno dopo la vittoria sul campo del Chievo Verona. Adesso per gli amaranto arriva l'impegno interno contro il Frosinone. Queste le parole nella conferenza stampa della vigilia del tecnico dei toscani Roberto Breda: "Mi piacerebbe dare continuità ai risultati. A Verona abbiamo messo in campo la giusta attenzione e concentrazione, inoltre anche qualche episodio è girato dalla nostra parte. Il Frosinone? È una corazzata. Viene da sei vittorie consecutive ed ha una difesa fortissima, che ha solidità e sicurezza. Noi siamo pronti a giocarci la partita. Non partiamo battuti. Dovremo fare le cose giuste e crederci sempre, senza mai distrarci. Se giochiamo nel modo giusto è difficile per tutti i nostri avversari. Il derby col Pisa? Ideale sarebbe dare il massimo in entrambe le partite, quella di domani e il derby. Fare punti è sempre importante. Non siamo in grado di regalare partite. Ovviamente, sappiamo bene che quella di sabato prossimo è 'la partita'".