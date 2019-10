Livorno, Breda: "Importante aver mantenuto la porta inviolata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Livorno, Roberto Breda, ha commentato così la vittoria per 1-0 nel derby contro il Pisa: "Non abbiamo fatto una grande prestazione, ma finalmente siamo riusciti a tenere inviolata la propria porta. E quando non si prendono goal è facile portare a casa le partite. Vorrei ringraziare la società per avermi concesso fiducia nonostante gli ultimi risultati negativi. Per quanto concerne le scelte, ho pensato di inserire Braken, che sia era allenato benissimo, perché volevo grande fisicità in avanti, e non è un caso che, nell’occasione dell’autorete decisiva, ci sia stato lo zampino dell’olandese. Abbiamo ottenuto tre punti pesantissimi che arrivano nella sfida più attesa, anche per aver dato una grande gioia ai nostri tifosi nella gara più attesa, ma è presto per parlare di svolta. Adesso è il momento di dare continuità alle nostre prestazioni, già fin dalla prossima sfida di martedì con il Cittadella”, riporta Losservatore.com.