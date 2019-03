Livorno, Breda: "Importante avvicinare l'Ascoli in classifica"

Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato a due giorni dalla sfida di Ascoli partendo dalla sospensione di Mazzoni per presunto doping: “Ci spiace per Mazzoni, dobbiamo stargli vicino. - esordisce Breda come si legge sul sito dei labronici – Domenica dobbiamo continuare a migliorare il nostro percorso e sarebbe importante avvicinare l’Ascoli in classifica e coinvolgerli così nella lotta salvezza. Affrontiamo una squadra che ha valori importanti e che in casa ha sempre fatto bene. Mi aspetto una gara difficile, ma noi siamo pronti a fare bene. Fuori casa dobbiamo migliorare. La gara di La Spezia ci deve essere di insegnamento per non ripetere più certi errori“.