Livorno, Breda: "Io non mi dimetto. Mi aspetto di più da tutti"

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la cocente sconfitta per 2-1 in casa contro il Trapani, il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in zona mista: "Il rischio esonero c'è sempre ma io continuo a lavorare. Non mi dimetto, per me la squadra può fare meglio e non merita la classifica che abbiamo. Non è avvenuto un cambio di rotta, ancora gestiamo male gli episodi e le situazioni; in certe gare non si può vincere di fioretto, e questo non sempre lo capiamo. Con questo non do colpa ai ragazzi, dipende da me, sia chiaro. Anche se da qualcuno mi aspetto di più, me stesso compreso. Con i se e con i ma facciamo poco, è vero, ma ripeto che abbiamo risorse per fare un campionato diverso".