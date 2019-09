Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana in programma domani: “Nonostante non faccia ancora il gioco che vuole Ventura la Salernitana è una squadra forte, equilibrata e di sostanza. Sarà un banco di prova per vedere a che punto siamo. Per me non sarà una gara come le altre perché lì ho vissuto gli anni più importanti della mia carriere, ho provato emozioni forti, ma ora lavoro per il Livorno e questo deve comandare. - continua Breda come riporta Amaranta.it - Stoian? È un giocatore che è arrivato in ritardo di condizione, ma ha recuperato e si allena molto bene. Le mie in queste gare sono solo scelte tecniche”.