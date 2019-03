Fonte: tifogrifo.com

Il Livorno cade in casa del Perugia e si riavvicina alla zona play-out. Questa l'analisi in conferenza di Roberto Breda: "Ci può stare di andare sotto di un gol o anche di due, ma non ci si deve rassegnare. Diamanti era infortunato ma non mi piace parlare degli assenti, abbiamo già vinto anche senza di lui sia in casa che fuori, non dobbiamo cercare alibi. Fino al vantaggio del Perugia la gestione del campo e degli spazi non era male, ma poi abbiamo concesso troppo".