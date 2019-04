Roberto Breda, allenatore del Livorno, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Cremonese di domani: “Ci attende una gara difficile, da interpretare al meglio. Non ci sarà nulla di scontato e dovremo stare attenti a ogni minimo particolare, ma abbiamo tutte le qualità per fare una bella partita. - continua Breda come su legge sul sito del club - La Cremonese è una squadra tosa con giocatori importanti, un attacco forte ed una difesa solida. Sono stati costruiti per stare nelle alte posizioni della classifica, ora hanno difficoltà, e domani sarà come uno scontro diretto”.