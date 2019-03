Il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro la Salernitana: “Dobbiamo pensare di partita in partita, senza fare calcoli e cercando di fare più punti possibile. Mancano ancora tante giornate e nessuna squadra sta mollando. La Salernitana ha calciatori di qualità e fuori casa è molto pericolosa. Basti pensare che ha vinto sia su campi come Palermo ed Ascoli. - continua Breda come riporta il sito del club - Inoltre vengono da dei risultati negativi e da alcuni giorni in ritiro, avranno una grande voglia di rifarsi. Noi dovremo fare molta attenzione. La nostra forza è il collettivo, mettiamo grande intensità e voglia di fare bene in ogni allenamento e dovrà essere così anche domani in partita“.