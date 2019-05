Livorno, Breda: "Non vedo perché non credere alla salvezza diretta"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

In vista di uno scontro diretto delicato come quello contro il Carpi, il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa spiegando cosa si attende da domani: “Vogliamo fare più punti possibile. Siamo contenti della vittoria di Verona, ma non abbiamo avuto il tempo di godercela perché la testa doveva andare subito alla sfida contro il Carpi, una squadra che si è rinforzata rispetto alla gara d’andata. Per la salvezza diretta però abbiamo un’opportunità e non vedo perché non dovremmo giocarcela per renderla concreta”.

Sulla formazione del Bentegodi: “Noi dobbiamo pensare di utilizzare tutte le armi in nostro possesso per raggiungere l’obiettivo, le scelte non accontentano tutti, ma sono condivise dal gruppo perché nascono da situazioni vissute in allenamento. - continua Breda come riporta Amaranta.it - Giannetti ha esultato abbracciando Diamanti e siamo contenti per lui perché veniva da una situazione non facile anche dopo il rigore di Foggia, ma tutti i ragazzi sono bravi a mettere davanti le necessità della squadra”.

Sul pubblico: “È vero che in campo vanno undici contro undici, ma respirare l’aria di uno stadio pieno può fare la differenza. C’è sempre stato feeling fra squadra e tifosi, mi piace l’atteggiamento di chi presente allo stadio ha apprezzato l’impegno e il lavoro dei ragazzi”.