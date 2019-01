© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Roberto Breda, allenatore del Livorno, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Pescara. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Abbiamo giocato una grande partita, mettendoli sotto, schiacciandoli e creando tanto. Non li abbiamo fatti giocare rischiando poco. È un peccato che, nonostante la prestazione altamente positiva, non siamo arrivati alla vittoria. Anche la qualità, rispetto alle ultime gare, è stata alta. Avevamo davanti la terza forza del campionato e li abbiamo impegnati non concedendogli niente".