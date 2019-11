Livorno, Breda: "Posta in palio altissima. Dobbiamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della delicata sfida contro il Trapani, un vero e proprio spareggio salvezza, il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza della gara: “Arriviamo alla partita avendo lavorato molto bene e anche i nazionali sono rientrati nel gruppo in buona forma. Sappiamo che domani sarà una partita importantissima, da vincere perché la posta in palio è altissima e noi dobbiamo fare risultato. - continua Breda come riporta il sito del club – Non tutto quello che abbiamo fatto è da buttare, il gioco è buono e anche i numeri delle azioni create sono dalla nostra parte. Però dobbiamo fare più attenzione ai particolari perché al più piccolo errore finora abbiamo pagato perdendo punti preziosi”.