© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Molta amarezza tra le file del Livorno dopo la sconfitta contro la Cremonese. Il mister amaranto Roberto Breda ha commentato il ko attraverso il sito ufficiale del club toscano: “Abbiamo perso troppi duelli. Se non ci mettiamo sempre la voglia di lottare su ogni pallone e lo spirito giusto, avremo sempre difficoltà. Forse qualcuno pensava che la salvezza fosse già raggiunta, ma non è così. C’è ancora tanto da soffrire e da sudare. I punti da fare sono tanti e non dobbiamo mollare mai. La Cremonese era una bella squadra, lo sapevamo, ed anche gli episodi non ci hanno aiutato. Ma non voglio cercare scusanti. Siamo noi che dobbiamo fare e dare di più, in fase offensiva, ma non solo. Non siamo nel nostro periodo migliore, ma dobbiamo riprenderci già dalla prossima gara a Cittadella“, ha detto.