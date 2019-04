© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Trasferta complicata per il Livorno di Roberto Breda. Domani i labronici sono attesi dalla gara in casa dell'Hellas Verona e il tecnico amaranto ha così analizzato i temi della sfida: “Il Verona è una squadra che gioca un buon calcio, con ottimi sviluppi di gioco ed attaccanti pericolosi come Pazzini e Di Carmine. Noi dovremo essere bravi a chiudere gli spazi ed a ripartire. Vogliamo andare a fare punti, avendo sempre massimo rispetto di una squadra e di una piazza con una grande tradizione come quella avversaria. Fuori casa dobbiamo raccogliere di più. Dobbiamo continuare a fare belle prestazioni come nelle ultime partite e pensare solo al match di domani e non agli incontri che verranno. I ragazzi sono carichi e pronti a giocarsela”.