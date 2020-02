Livorno, Breda: "Salvezza sarebbe un'impresa. Avrei tenuto Diamanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Pordenone il tecnico Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno sulla panchina labronica dopo l’interregno di Tramezzani: “Per me questa è una sfida sempre aperta, in questo periodo lontano dalla panchina ho pensato agli errori commessi e ora voglio affrontare questa prova al meglio. Dobbiamo pensare di gara in gara, cercando di ottenere un risultato positivo già domani contro il Pordenone. La salvezza è un’impresa quasi impossibile, ma dobbiamo provarci perché lo sport ci insegna che a volte si possono raggiungere certi traguardi pur partendo da condizioni di grande difficoltà. - continua Breda come riporta il sito del club – Ho trovato un gruppo vivo, che si è messo a disposizione, anche se è chiaro che al momento non abbiamo margini d’errore, ma ho visto gente che vuole lottare. Pordenone? È una squadra che sta facendo un campionato eccezionale, sarà importante restare in partita e combattere per portare a casa dei punti, vogliamo far vedere che non siamo così scarsi come dice la classifica”.

Il tecnico ha poi parlato di Alessandro Diamanti e dei nuovi arrivi di gennaio: "Al posto di Alessandro sarebbero dovuto arrivare altri obiettivi, altrimenti avrei tenuto lui. Il mercato è però andato diversamente e non è colpa di nessuno e oggi avremmo fatto scelte diverse. I nuovi li conosco tutti anche se qualcuno come Silvestre meglio degli altri. Ha grande esperienza e personalità e nel giro di pochi giorni dobbiamo riuscire a coinvolgerlo perché non possiamo attenderlo un mese".