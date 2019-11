Livorno, Breda: "Sfruttiamo le debolezze della Cremonese"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo una settimana in cui ha prima rischiato l’esonero e poi si è visto affiancare nel ruolo di vice Antonio Filippini, il tecnico del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Cremonese: “Il gruppo è compatto, abbiamo lavorato bene in questi giorni di ritiro e ho visto concentrazione e attenzione nel gruppo. Abbiamo potuto fare la giusta preparazione e siamo pronto a fare una bella partita contro i grigiorossi. - continua Breda come riporta il sito del club – La Cremonese è una squadra forte, con una rosa ampia. Era partita con i favori del pronostico, ma ha incontrato delle difficoltà e noi dovremo essere bravi a sfruttare le loro debolezze. Difficoltà? Dobbiamo capire che anche un piccolo episodio può diventare determinante sia in fase offensiva sia in quella difensiva e dobbiamo essere più decisi e veloci nel prendere le decisioni”.