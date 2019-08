Sconfitta esterna per il Livorno. La squadra di Roberto Breda ha perso di misura a Chiavari contro l'Entella. Questo il commento al termine del match del tecnico amaranto: "Sono stati gli episodi a fare la differenza, non è che l'Entella abbia creato molto più di noi - riporta Amaranta.it -. Come intensità non siamo neanche andati male ma dobbiamo fare di più in fase di manovra. Deluso dagli acquisti? Sono un po' in ritardo di condizione ma dobbiamo ragionare come collettivo senza fare distinzione tra vecchi e nuovi".