Livorno, Breda: "Spezia in crescita, ma dobbiamo trovare continuità"

Il tecnico del Livorno Roberto Breda in conferenza stampa ha parlato della sfida allo Spezia, un match molto sentito dalle due tifoserie e importantissimo nella corsa salvezza: “La partita di Cremona dovrà essere la nostra base per affrontare lo Spezia nel modo giusto. Sette giorni fa abbiamo fatto la gara, creando gioco, ma siamo stati bravi anche a saper soffrire nei momenti difficili del match. Non dovremo farci prendere dal loro pressing e restare sempre equilibrati. - continua Breda come si legge sul sito del club – Ora dobbiamo iniziare ad avere continuità di risultati, non basta far bene una volta, ma serve costanza. Lo Spezia è una squadra in crescita, ha calciatori di qualità sia sugli esterni sia in mezzo, ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara senza farci condizionare da altro”.