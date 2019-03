© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Roberto Breda, allenatore del Livorno, ha così introdotto in conferenza stampa la sfida casalinga di domani sera contro il Benevento, ricollegandosi in avvio all'ultima sconfitta di campionato di La Spezia: Con lo Spezia non siamo stati i soliti. Se non teniamo i ritmi alti, andiamo in difficoltà contro ogni squadra e questo si è visto anche mercoledì sera. Tutto il gruppo non mi è piaciuto“.

Sulla gara di domani e l’avversario, ha poi aggiunto: “Il Benevento è una squadra forte in tutti i reparti, con calciatori di qualità come Coda e Insigne. Anche noi, però, tranne Spezia, stiamo attraversando un buon momento. Ci aspetta una bella battaglia e noi siamo pronti. Fino ad ora ce la siamo sempre giocata con tutti e sarà così anche domani".