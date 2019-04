© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

L’allenatore del Livorno Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Cittadella spiegando di voler tornare subito a riassaporare la vittoria: “Siamo pronti per questa partita e abbiamo ancora tanta voglia di fare punti, le partite perse devono darci la determinazione giusta e la grinta per affrontare la gara di domani. Dobbiamo trasformare la delusione in desiderio e voglia di riscatto. È il gruppo che fa bene o male, non bisogna mai guardare ai singoli. Rispetto alla gara di martedì sera, a Cittadella dovremo essere più concentrati e attenti in fase difensiva, ma sarò anche necessario essere più convinti e decisi in fase offensiva. - Conclude Breda come riporta il sito del club – I veneti sono una squadra forte e organizzata, che gioca a memoria e ha un bravo allenatore. Ma noi abbiamo esigenza di punti e dovremo sfruttare ogni loro punto debole”.