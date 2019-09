Livorno, Breda: "Un successo che ci voleva"

Roberto Breda, tecnico del Livorno, ha commentato nel post gara il match contro il Pordenone. I labronici si sono imposti 2-1 sulla compagine friulana, abbattendo in un solo colpo lo zero nella casella dei punti e in quella dei gol realizzati. “Una vittoria che ci voleva, soprattutto per il morale dei ragazzi - ha detto il tecnico, nelle parole raccolte da LivornoToday - Adesso speriamo di proseguire su questa strada a partire dalla trasferta di Cosenza nella quale scenderemo in campo sicuramente più sereni. La squadra era più equilibrata e siamo stati bravi a sfruttare le ripartenze con i nostri esterni che hanno fatto un lavoro egregio. Sono felice anche del fatto che abbiamo concesso poche occasioni al Pordenone se non con tiri da fuori area".