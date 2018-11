© foto di Federico Gaetano

Vigilia della trasferta di Cremona che sarà l’esordio stagionale sulla panchina amaranto di mister Roberto Breda. Il nuovo allenatore del Livorno, in conferenza, ha detto: ”In questi giorni non ho parlato molto ai ragazzi. In loro ho trovato grande disponibilità al lavoro ed al sacrificio. Abbiamo tutti voglia di uscire da questo periodo negativo“, riporta il sito ufficiale del club toscano.

Il neo tecnico amaranto continua: “Dobbiamo essere consapevoli della nostra classifica e delle difficoltà che abbiamo, è un momento importante e delicato, non possiamo sbagliare. Sarà fondamentale mantenere l’equilibrio per tutti e novanta i minuti ed anche oltre, essendo sempre propositivi e non passivi“.

Sugli avversari: “La Cremonese ha una grande solidità difensiva, conosco la bravura del loro tecnico, ce la matteremo tutta per farci valere“.