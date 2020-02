Secondo quanto riferito da Il Tirreno nella giornata di oggi è arrivata la fumata bianca per la cessione del 100% del pacchetto azionario del Livorno calcio. Nel primo pomeriggio si è infatti tenuta a Genova l’incontro tra la famiglia Spinelli, il sindaco della città Luca Salvetti e l’amministratore delegato della società interessata a rilevare il club, ovvero il presidente della Sharengo Majd Yousif. Un incontro in cui è stato raggiunto l’accordo per il passaggio di proprietà del club labronico visto che Yousif ha confermato la volontà di acquisto del club concordando su tutte le clausole richieste dagli Spinelli. Nelle prossime ore si passerà alle procedure legali per formalizzare l’intesa e annunciare il cambio di proprietà.

Il sindaco di Livorno Salvetti, dopo l’incontro, ha espresso massima soddisfazione per il felice esito della trattativa: “È con grande soddisfazione – si legge sull’edizione on line del quotidiano - che ho assistito alla conclusione dell’accordo che salvaguarda prima di ogni altra cosa il futuro del titolo sportivo di una squadra che è patrimonio della città di Livorno".