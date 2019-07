Livorno, caccia al trequartista: sfida Tremolada-Falletti

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Con Castrovilli della Fiorentina sempre più lontano, anche se il club proverà a chiedere informazioni prima dell’amichevole di sabato sera, il Livorno si guarda attorno alla caccia di un trequartista per la prossima stagione con due nomi su tutti. Si tratta, come riporta Il Tirreno, di Luca Tremolada del Brescia e Cesar Falletti del Bologna. Il presidente labronico Spinelli però potrebbe anche attendere qualche settimana per poi approfittare degli sconti di fine mercato andando a pescare su qualche altro esubero della Serie A.