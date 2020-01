Livorno, cambia la squadra: è davvero la rivoluzione di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigile e attento sul mercato il Livorno che, come riferito dal Ds Vittorio Cozzella, non è assolutamente a budget a zero. E lo dimostra il lavoro che il club sta operando per regalare a mister Tramezzani un attaccante capace di fare la differenza perché, tra i mille problemi di questa stagione, quello più evidente è stato proprio relativo ai pochi gol.

Tra i nomi recentemente emersi, quello di Niccolò Giannetti, che piace anche a Cremonese e Spezia, ma che potrebbe rientrare, stando almeno a quanto riferito da Tuttosport, in uno scambio: a Livorno approderebbe il 28enne, alla Salernitana, che ne detiene il cartellino, i labronici manderebbero Fabio Mazzeo, decisamente al di sotto delle aspettative in questa prima parte di stagione. C’è poi anche Eric Lanini, della Juventus U23, ambito però anche dal Cittadella e da mezza Serie C.

Ma gli occhi sono alla Serie A. Pazza idea Daniele Ragatzu per i toscani? In Serie A con il Cagliari, seppur con una manciata di minuti all’attivo, l’ex Olbia ha dimostrato di saper dire la sua, in B farebbe la differenza, la situazione è evidente. Tutto sta nel capire se il classe ‘91 potrebbe effettivamente accettare un trasferimento.

E non si esclude la pista estera, perché circola anche il nome dell’uruguaiano Felipe Avenatti, attualmente allo Standard Liegi.

Fari puntati poi sul centrocampo: anche in questo caso occhi sulla Serie A, con Joseph Minala della Lazio pronto a tornare di nuovo in Serie B, ma un altro profilo monitorato è quello dell’albanese Kamer Qaka, che ha un contratto con l'Universitatea Craiova fino a giugno 2023 ma che può muoversi in prestito con diritto di riscatto.

Chi appare vicino, è però Stephane Omeonga, belga classe ’96 di proprietà del Genoa, e con lui un connazionale, l’ex Inter Xian Emmers.

Stand by la difesa: probabilmente, prima di innesti – monitorati – si attenderanno i responsi circa le situazioni di Matteo Di Gennaro e Luka Bogdan.