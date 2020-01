Livorno, chiesto il prestito di Colidio all'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Livorno avrebbe messo nel mirino l’attaccante Facundo Colidio, classe 2000, attualmente in forza al Sint-Truiden dove ha collezionato appena 5 presenze in campionato. Il direttore sportivo dei labronici Vittorio Cozzella avrebbe infatti chiesto informazioni sull’argentino per averlo in prestito in questa finestra di mercato.