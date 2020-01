Livorno, contatti per riportare in Italia Avenatti

© foto di Federico Gaetano

Il Livorno sarebbe intenzionato a riportare in Italia Felipe Avenatti dello Standard Liegi, dove è arrivato nell’estate del 2019. Secondo quanto riferito da Sky Sport il ds Cozzella, che lo portò a Terni nel 2013, avrebbe avuto un incontro con gli agenti dell’uruguayano per provare a portarlo a Livorno e rinforzare così l’attacco di Tramezzani. Per Avenatti in questa stagione due reti in 13 presenze con la maglia del club belga.