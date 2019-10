Livorno, contestazione dopo la sconfitta. Breda: “I tifosi hanno ragione”

Dopo il 4-3 subito in rimonta, e in casa, contro il ChievoVerona è esplosa la rabbia dei tifosi del Livorno che in un centinaio hanno chiesto un colloquio con la squadra chiedendo le dimissioni del tecnico Roberto Breda. L’allenatore, assieme al capitano Luci, è andato a confrontarsi coi tifosi e poi parlato così in conferenza stampa a riguardo: “I tifosi hanno ragione a contestare, non si può perdere così. Il nostro destino dipende sempre dai risultati. - continua Brda – Forse l’anno scorso ci siamo illusi di essere bravi, di poter giocare senza paure. Sbagliando perché non siamo il Barcellona”.