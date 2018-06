Livorno, continua l'esodo: anche Bruno verso l'addio

© foto di Federico Gaetano

In casa Livorno continua l'esodo dei protagonisti dell'ultima stagione e della promozione in Serie B. Dopo Vantaggiato, Franco, Borghese, Giandonato, Doumbia e Perico anche Alessandro Bruno è finito nella lista di coloro che non fanno più parte del progetto e non rientrano nei piani del tecnico Andrea Sottil. Lo riporta l'edizione livornese del QS.