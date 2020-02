vedi letture

Livorno, contro il Cosenza in campo con la maglia speciale per i 105 anni

Il Livorno in occasione della sfida contro il Cosenza scenderà in campo con una maglia speciale per i 105 anni del club. Il logo, creato appositamente per l’occasione, sarà posizionato al centro della maglia appena sopra lo sponsor. La maglia speciale sarà poi messa in vendita da lunedì 17 febbraio.