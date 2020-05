Livorno, convocata la squadra agli ordini di Filippini: da domani al via la ripresa

In attesa dell'evoluzione delle questioni societarie, il Livorno, come squadra, si ritroverà domani al centro CONI agli ordini di mister Antonio Filippini per la ripresa della preparazione. Nella mattinata visite mediche, poi seduta nel rispetto del vigente protocollo sanitario; ci sarà successivamente, probabilmente il 28, il via ai tamponi e alle sedute collettive.