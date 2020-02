vedi letture

Livorno-Cosenza, i convocati di Pillon: partono in 23. Esordio del mister in rossoblù

Sfida salvezza quella in cui domani sarà impegnato il Cosenza, che alle 15:00 farà visita al Livorno in occasione della 24^ giornata del campionato.

Esordio in panchina per mister Pillon, che per l'occasione ha svolto la rifinitura odierna in terra toscana: aggregato al gruppo il giovane Sueva, con Riviere che sarà costretto al forfait per infortunio, esattamente come Legittimo e Kone. Squalificato, invece, Monaco.

Di seguito la lista dei 23 convocati:

Portieri: Perina, Quintiero, Saracco

Difensori: Bittante, Capela, Casasola, Corsi, D’Orazio, Idda, Lazaar, Schiavi

Centrocampisti: Bahlouli, Broh, Bruccini, Kanoute, Prezioso, Sciaudone

Attaccanti: Asencio, Baez, Carretta, Machach, Pierini, Sueva.