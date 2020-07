Livorno-Crotone, i convocati di Stroppa: rimane in Calabria il solo Armenteros

Una sfida, quella contro il Livorno, che per il Crotone può valere anche la Serie A.

Ecco quindi che mister Stroppa ha optato per portare con sè tutta la rosa, compreso l'acciaccato Curado e l'infortunato Zak, entrambi tra i convocati. Per cause di forza maggiore - attacco di gastroenterite, salterà la trasferta l'attaccante Armenteros.

Ecco l'elenco dei convocati:

Portieri: Cordaz, Festa, Figliuzzi

Difensori: Bellodi, Cuomo, Curado, Gigliotti, Golemic, Marrone, Spolli

Centrocampista: Barberis, Benai, Crociata, Evan's, Gerbo, Gomelt, Mazzotta, Messias, Molina, Mustacchio, Rodio, Zanellato

Attaccanti: Jankovic, Maxi Lopez, Ruggiero, Simy