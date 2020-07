Livorno-Crotone, le formazioni ufficiali: amaranto con la linea verde. Messias mezzala

vedi letture

Il tecnico del Livorno Filippini punta sulla linea verde per la sfida di questa sera e schiera titolari Ricci fra i pali, Marie Sainte in difesa, Morelli, Bellandi e Fremura a centrocampo e Pallecchi e Trovato in avanti. Unici big i centrali Boben e Bogdan, il mediano Awua e la punta Murilo. Stroppa, che vede a un passo la promozione in Serie A, risponde con il classico 3-5-2 con Messias schierato come mezzala e Jankovic al fianco del centravanti Simy.

Livorno (3-4-3): Ricci; Boben, Bogdan, Marie Sainte; Morelli, Bellandi, Awua, Fremura; Pallecchi, Murilo, Trovato. Allenatore Filippini

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Messias, Barberis, Zanellato, Molina; Jankovic, Simy. Allenatore Stroppa