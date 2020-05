Livorno, dall'Olanda: arrestato Majd Yousif. L'accusa è di riciclaggio di denaro

Arrivano pessime notizie dalle colonne del quotidiano olandese De Telegraaf per i tifosi del Livorno. Secondo quanto raccolto fra le persone arrestate nell’operazione della polizia olandese focalizzata alla distruzione di una rete di riciclaggio di denaro sporco ci sarebbe anche Majd Yousif, CEO della Share’ngo da svariati mesi in contatto con la famiglia Spinelli per l’acquisto del Livorno Calcio. Trattativa che come dichiarato ieri dallo stesso Aldo Spinelli può dirsi ufficialmente morta.